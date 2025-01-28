Экс-зам Шойгу дал показания против бывшего замглавы Минобороны Тимура Иванова

Бывший первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов выступил с показаниями против бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова, обвиняемого во взяточничестве. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в следствии.

Цаликов был заместителем бывшего министра обороны Сергея Шойгу, когда тот возглавлял МЧС в период с 2000 по 2012 год. Тимур Иванов занимал пост заместителя руководителя Министерства обороны с мая 2016 года.

«По делу Иванова следователи допросили Руслана Цаликова, который дал подробные показания, изобличающие Иванова в противоправных действиях», — сообщили правоохранители.

Сообщается, что предварительное заседание по делу Иванова пройдет 29 января. Представители защиты отказались от комментариев.

Ранее сообщалось, что экс-замминистра обороны Иванов распределял украденные деньги на счета жен.