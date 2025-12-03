Дело Долиной спровоцировало рост цен на справки для купли-продажи квартир

Скандальное судебное решение по делу певицы Ларисы Долиной, которая смогла вернуть проданную квартиру, сославшись на невменяемость в момент сделки, неожиданно ударило по карманам обычных граждан. Как рассказал председатель комиссии по законодательству Союза юристов Москвы Александр Толмачев, после этого прецедента на рынке резко, в четыре раза, подскочили цены на справки от нарколога и психиатра, которые часто требуют при оформлении сделок с недвижимостью. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Раскрывая суть проблемы, эксперт пояснил, что стоимость такой справки до истории с Долиной составляла в среднем от 5 тыс. до 10 тыс. рублей. Теперь же некоторые клиники и врачи запрашивают за нее до 40 тыс. рублей. Причина в том, что после резонансного судебного вердикта запрос на подобные документы, призванные подтвердить вменяемость и трезвость продавца на момент сделки, резко вырос. Однако, как подчеркивает Толмачев, юридическая сила этих бумаг крайне сомнительна.

По его словам, последствия этого ценового скачка двояки. С одной стороны, это дополнительная финансовая нагрузка на добросовестных участников рынка, которые вынуждены переплачивать за формальную, но востребованную процедуру. С другой — сама практика оказывается под вопросом, поскольку справка фиксирует состояние человека лишь в конкретный момент времени и никак не гарантирует, что он не изменит своего решения позже, как это, по версии суда, произошло в деле Долиной.

Юрист отметил, что итогом судебного прецедента стал не только правовой, но и рыночный парадокс. Дорогостоящие справки, не дающие реальных гарантий, превратились в своеобразную «дань», которую участникам сделок приходится платить из-за несовершенства законодательства и его спорного толкования в судах. Ситуация наглядно показывает, как одно судебное решение может спровоцировать рост цен на сопутствующие услуги, заставляя людей нести издержки за попытку обезопасить себя в условиях правовой неопределенности.

Ранее сообщалось, что Верховный суд истребовал материалы процесса о квартире Долиной.