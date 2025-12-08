Дело «матрасов» длится восемь лет: обвинение игнорирует документы Росздравнадзора

Это судебное разбирательство длится уже более восьми лет и продолжает обрастать деталями, которые заставляют усомниться в его чисто юридической основе. Шестнадцать человек — руководители и сотрудники частных клиник, а также производитель медицинских изделий — обвиняются в создании преступного сообщества и мошенничестве на сумму 152 млн рублей. По версии следствия, они продавали анатомические матрасы, подушки и антиварикозные повязки, не обладающие лечебным эффектом, почти двум тысячам пациентов. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Еще до начала суда в публичном поле был вынесен свой вердикт. Федеральные СМИ, подключившиеся к теме в 2020–2021 годах, активно использовали ярлыки — «банда лжеврачей», «мошенники в белых халатах». Журналисты, не дожидаясь решения суда, по сути, осудили фигурантов, что ставит вопрос не только об этике, но и о правовых границах подобных материалов. Например, большое интервью одного из обвиняемых, Михаила Фадеева, в эфире федерального канала свелось к двум вырванным из контекста фразам, без упоминания документов, подтверждающих законность продукции.

Все обвинение строится на утверждении, что изделия не лечат. Однако в распоряжении редакции есть копии регистрационных удостоверений Росздравнадзора от 2016 года, официально подтверждающих медицинский статус матрасов, подушек и повязок. Позже эти удостоверения были аннулированы из-за коррупционного скандала с одним из чиновников ведомства, хотя сам производитель не был с ним знаком. К 2024 году регистрация изделий была успешно восстановлена, а экспертиза подтвердила их полную идентичность образцам 2016 года. Но эти документы, как и решения судов в Якутии и Башкирии, признавших лечебный эффект продукции, суд и СМИ игнорируют.

Вместо этого основанием для обвинения стала государственная экспертиза, в которой ставился вопрос о наличии в изделиях «медицинских шариков», хотя технология предполагает использование совершенно иных компонентов — микросфер. Естественно, эксперт их не нашел и сделал вывод об отсутствии лечебного эффекта. Этот вывод стал краеугольным камнем обвинения, хотя ставит под сомнение компетенцию самого Росздравнадзора, изначально подтвердившего свойства изделий.

Большинство потерпевших на суде отмечали, что продукция им помогает, а их претензии сводились лишь к высокой цене. Это скорее гражданский, а не уголовный спор. Возникает вопрос: кто заинтересован в таком жестком развитии событий? Версия о конкурентах за восемь лет не нашла подтверждения. Михаил Фадеев, бывший оперативник, предположил, что дело может быть в нежелании системы признавать ошибки, особенно когда расследование уже получило статус «дела на звездочку» — успешное раскрытие ОПС серьезно влияет на карьеру следователей.

Косвенно это подтверждается и действиями следствия: арест помещений клиник затронул и совершенно посторонние организации, арендовавшие площади в тех же зданиях, — эти ограничения до сих пор не сняты. Суд в Краснодаре тратит месяцы и государственные средства на разбирательство, которое по сути свелось к одному вопросу: лечат матрасы или нет. При этом игнорируются официальные документы, подтверждающие их медицинский статус. В итоге дело, начавшееся восемь лет назад, превратилось в символ системной проблемы, где правда оказалась заложником бюрократии, медийного хайпа и, возможно, карьерных амбиций.

