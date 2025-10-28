Главврача наркодиспансера из Уфы отправили в колонию за махинации с числом пациентов

В Уфе суд вынес приговор главному врачу наркодиспансера, который оформил медкарты на сотни несуществующих пациентов, чтобы выполнить план по излечению больных. Об этом сообщила «Независимая уральская газета».

Главного врача государственной больницы обвинили в том, что он дал указание подчиненным внести в документы фиктивные данные. Медик понимал, что вверенное ему учреждение не выполняет план по пациентам, которые наблюдаются в наркодиспансере. В результате были составлены 485 медкарт на несуществующих больных. За счет этого план был выполнен на 98,1%.

По мнению правоохранителей, за счет махинаций был причинен ущерб бюджету Республики Башкирия на общую сумму в 5,6 млн руб. Сам обвиняемый получил незаконную премию за выполнение плана в размере 321 тыс. руб. Суд назначил злоумышленнику за фальсификацию документов два года лишения свободы. Наказание осужденный будет отбывать в колонии-поселении. С него также взыщут 5 млн руб.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге суд вынес приговор девушке, которая сожгла паспорт Российской Федерации и записала это на видео. По решению суда она отправится в колонию-поселение на два года.