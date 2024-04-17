Дело о гибели журналистки Бабаевой передали в суд

Закончено следствие по делу Светланы Бабаевой по поводу ее гибели на учебном полигоне во время практических стрельб. Теперь дело передано на рассмотрение в суд. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на сведения, полученные от мужа покойной журналистки Евгения Двоскина.

Бабаева погибла в 2022 году на крымском учебно-тренировочном полигоне. Она увлекалась стрельбой, и во время выполнения очередного упражнения в нее попала отрикошетившая пуля. Следствие установило, что пуля была выпущена неким Игорем Малевым. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

«Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Симферопольский районный суд Республики Крым для рассмотрения по существу», - заявил Двоскин.

Первое заседание суда по этому делу уже назначено, оно состоится 15 мая.

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