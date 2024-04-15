Мать детей-маугли из Петербурга хочет вернуть их через суд
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Объявившаяся мать детей, найденных в петербургском доме в подвале, рассказала о ситуации. Она заявила в беседе с RT, что не бросала детей и будет обращаться в суд.
Женщина отметила, что после обнаружения детей в подвале ее хотели привлечь к уголовной ответственности по статье УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Однако дело вскоре закрыли.
По версии матери, детей забрал ее экс-супруг. Она доверила ему троих детей, но он их не вернул. Мужчина держал их в подвале четыре месяца в антисанитарии.
Хотя за неисполнение обязанностей родителя женщина ранее уже привлекалась, она намерена через разные инстанции, в том числе и суд, вернуть детей под свое крыло. Она собрала все документы, кроме одной справки.
Дети-маугли от двух до шести лет находятся в социальном учреждении под наблюдением медиков. Они утверждают, что несовершеннолетних никто не навещал. Мать в беседе с телеканалом отметила, что ее просто не пустили к детям.
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