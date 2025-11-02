Дело о массовом отравлении: в Дагестане заболели дети

В Казбековском районе Дагестана зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции: с 30 октября по 1 ноября 2025 года жители ряда населенных пунктов обратились в медучреждения с характерными симптомами. Хасавюртовский следственный отдел СК РФ по Республике Дагестан возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, пишет « Российская газета ».

По данным администрации Казбековского района, в стационаре Казбековской центральной районной больницы находятся шестеро детей дошкольного и школьного возраста. Еще четверых отпустили на амбулаторное лечение. Все заболевшие — жители селения Дылым.

В рамках расследования проводятся следственные действия для установления обстоятельств происшествия и причастных лиц. Уже взяты пробы пищи в детских садах и воды из водопроводной сети. Обследование сети не выявило мест подсоса канализации и протечек. В качестве дополнительной меры решено ввести умеренное хлорирование воды.

