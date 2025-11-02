Дело о массовом отравлении: в Дагестане заболели дети
СК: следователи расследуют вспышку кишечной инфекции среди детей в Дагестане
Фото: [Медиасток.рф]
В Казбековском районе Дагестана зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции: с 30 октября по 1 ноября 2025 года жители ряда населенных пунктов обратились в медучреждения с характерными симптомами. Хасавюртовский следственный отдел СК РФ по Республике Дагестан возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, пишет «Российская газета».
По данным администрации Казбековского района, в стационаре Казбековской центральной районной больницы находятся шестеро детей дошкольного и школьного возраста. Еще четверых отпустили на амбулаторное лечение. Все заболевшие — жители селения Дылым.
В рамках расследования проводятся следственные действия для установления обстоятельств происшествия и причастных лиц. Уже взяты пробы пищи в детских садах и воды из водопроводной сети. Обследование сети не выявило мест подсоса канализации и протечек. В качестве дополнительной меры решено ввести умеренное хлорирование воды.
