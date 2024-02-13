Дело о нападении на жителя Ивантеевки поставлено на контроль в центральном аппарате СК
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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования дела по факту нападения на жителя Подмосковной Ивантеевки, сообщила пресс-служба ведомства.
В воскресенье издание «Известия» опубликовало в своих соцсетях видеозапись, на которой дерутся двое мужчин. По данным СМИ, поводом стал дорожный конфликт. Очевидцы сообщили, что неизвестный повредил автомобиль бойца СВО, а затем набросился на военнослужащего, пытаясь задушить его.
В СКР уточнили, что по факту произошедшего подмосковное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Московской области застрелили трех пенсионерок. Одна из убитых — владелица крупного предприятия.