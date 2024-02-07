Уголовное дело возбудили в Подмосковье по факту убийства трех пенсионерок

Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения тел трех пенсионерок с огнестрельным ранением в деревне Свитино под Наро-Фоминском.

Как сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области, убитые — женщины 1959 и 1956 годов рождения.

Делом занимается первое управление по расследованию особо важных дел, уточнили в ведомстве. На место происшествия незамедлительно выехали наиболее опытные следователи и криминалисты.

В настоящее время сотрудники СК отрабатывают все возможные версии случившегося. Ход расследования дела взяла на контроль прокуратура Московской области.

Ранее сообщалось, что тела пенсионерок обнаружил их сосед. По данным СМИ, две погибшие женщины являлись сестрами-близнецами, третья — их приятельницей.