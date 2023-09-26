Дело о покушении на убийство возбудили после массового конфликта со стрельбой в Красногорске

Следователи возбудили уголовное дело после массового конфликта со стрельбой в подмосковном Красногорске.

Инцидент произошел накануне вечером. По предварительным данным, между двумя группами мужчин случилась ссора, в ходе которой один из них взял ружье и несколько раз выстрелил в оппонентов, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.

В результате три человека были госпитализированы с огнестрельными ранениями. Стрелявший скрылся с места преступления на своем автомобиле. Подозреваемого сейчас разыскивает полиция. Остальных участников конфликта доставили к следователям для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что подмосковные полицейские задержали жителя Калужской области, который поджег флаг России в Химках.