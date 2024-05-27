Дело о совершении мошенничества в отношении пожилой жительницы Клина передали в суд

Следователь из городского округа Клин завершил расследование уголовного дела, возбужденного после совершенного мошенничества в отношении девяносташестилетней местной жительницы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Напоминаем, что ранее в апреле сотрудники уголовного розыска по месту жительства задержали ранее судимую 38-летнюю местную жительницу, подозреваемую в совершении мошенничества. В ходе предварительного следствия установлено, что злоумышленница со своей сообщницей представились медицинскими работниками и проникли в квартиру 96-летней пенсионерки.

Сообщив информацию о необходимости переписи серийных номеров денежных купюр старого образца для возможности их дальнейшего обмена на якобы новые, правонарушительницы завладели принадлежащими пожилой женщине деньгами в размере 157 тысяч рублей.

Отмечается, что в настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Полицейскими проводятся дополнительные мероприятия, направленные на установление и задержание соучастницы преступления.

Ранее стало известно, что в Истре арестовали арендатора дома, где в результате пожара погибли восемь человек.