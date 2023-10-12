Дело о стрельбе в подростка и его знакомого в Электростали передано в Следственный комитет

Дело о стрельбе в подмосковной Электростали передано в Главное следственное управление СК России по Московской области, передает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел во вторник во дворе одного из жилых домов. Между 16-летним подростком, его 19-летним знакомым и 31-летним мужчиной, который проходил мимо с девушкой, возник словесный конфликт. В результате мужчина достал пистолет и несколько раз выстрелил в направлении ног молодых людей, а затем скрылся.

В этот же день стрелок был задержан сотрудниками СОБР. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство». В ближайшее время мужчине предъявят обвинение, также следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Уточняется, что сейчас жизни потерпевших ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что после конфликта с подростками мужчина угрожал ножом своей девушке.