Житель Электростали открыл стрельбу на улице и напал с ножом на женщину

В Электростали 32-летний местный житель открыл стрельбу на улице. Все произошло, когда он возвращался домой со своей знакомой. Об этом сообщил SHOT .

По информации издания, на встречу паре шли двое подростков, поведение которых не понравилось мужчине. Он достал пистолет и стал угрожать несовершеннолетним, а затем сделал три выстрела в землю и воздух.

Подросткам удалось убежать, они сообщили о произошедшем в полицию.

Выяснилось, что после стрельбы мужчина напал с ножом на свою девушку. Он порезал ей подбородок. После этого стрелок заперся на съемной квартире. Правоохранители нашли там пистолет, две пули и гильзу.

Также известно, что стрелявшего ранее уже судили за грабеж, а также незаконное производство и сбыт наркотических средств.

Ранее сообщалось, что в Щелково местный житель открыл стрельбу с балкона жилого дома и ранил человека.