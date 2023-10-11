Житель Электростали открыл стрельбу на улице и напал с ножом на женщину
Фото: [©Алексей Сухоруков/РИА Новости]
В Электростали 32-летний местный житель открыл стрельбу на улице. Все произошло, когда он возвращался домой со своей знакомой. Об этом сообщил SHOT.
По информации издания, на встречу паре шли двое подростков, поведение которых не понравилось мужчине. Он достал пистолет и стал угрожать несовершеннолетним, а затем сделал три выстрела в землю и воздух.
Подросткам удалось убежать, они сообщили о произошедшем в полицию.
Выяснилось, что после стрельбы мужчина напал с ножом на свою девушку. Он порезал ей подбородок. После этого стрелок заперся на съемной квартире. Правоохранители нашли там пистолет, две пули и гильзу.
Также известно, что стрелявшего ранее уже судили за грабеж, а также незаконное производство и сбыт наркотических средств.
Ранее сообщалось, что в Щелково местный житель открыл стрельбу с балкона жилого дома и ранил человека.