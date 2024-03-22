Дело о теракте было возбуждено после ЧП в Crocus City Hall

Уголовное дело о теракте было возбуждено после случившегося в Crocus City Hall. Об этом говорится в сообщении ГСУ СКР по Подмосковью. На месте происшествия работают специалисты ведомства.

По последним данным, площадь возгорания в здании достигла почти тринадцати тысяч квадратных метров. В МЧС России не подтвердили информацию о локализации возгорания.

На месте ЧП работают более 320 человек и задействовано свыше 130 единиц техники МЧС России. С помощью трех вертолетов на горящее здание сбрасывают воду.

В Минтрансе Подмосковья сообщили, что на всех объектах транспортной инфраструктуры региона и в местах скопления людей усилили меры безопасности.

В Минздраве региона сообщили, что в области сформирован достаточный запас крови и ее компонентов для пострадавших в результате теракта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о сорока жертвах. Также около ста человек получили травмы.