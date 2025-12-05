Дело об избиении школьницы в Первоуральске: подростки могли действовать по заказу за деньги

В деле о жестоком нападении на 15-летнюю школьницу в Первоуральске появились новые шокирующие подробности. По информации портала Е1 , двое задержанных подростков, 16 и 17 лет, могли совершить преступление не спонтанно, а по предварительному сговору за вознаграждение.

Как сообщает издание, несовершеннолетним фигурантам якобы обещали несколько десятков тысяч рублей за избиение девушки. Во время нападения, которое произошло в ноябре, но стало известно лишь сейчас, они не только жестоко избили и раздели свою знакомую, но и вырезали у нее на спине первые буквы названия одного из наркошопов. Молодые люди даже отправили «заказчику» фотоотчет о «проделанной работе», однако, по данным Е1, в итоге остались без обещанной оплаты.

По версии следствия, мотивом для заказа могла стать кража веществ, принадлежащих точке с запрещенными веществами, которую, предположительно, совершила пострадавшая. Знакомая девушки пояснила, что та могла пойти на это из-за денег.

В настоящее время оба предполагаемых исполнителя находятся под стражей в СИЗО. Сама пострадавшая, по ее словам, чувствует себя нормально, основные проблемы со здоровьем связаны с переломами пальцев, полученными во время издевательств.

