Школьница, избитая ногами и раздетая на снегу в Первоуральске, дала первый комментарий после ЧП

В Екатеринбурге раскрываются шокирующие подробности жестокого преступления против несовершеннолетней. Школьница из Первоуральска стала жертвой показательной расправы, которую устроили двое подростков 16 и 17 лет. После инцидента пострадавшая впервые рассказала изданию E1.RU о своем состоянии.

ЧП произошло в начале ноября. Подростки вывели девушку на безлюдный пустырь, где избили ногами, а затем принудили раздеться догола на снегу. По информации издания, вероятной причиной нападения стала кража запрещенных веществ, принадлежавших местной наркоточке.

Сейчас девушка не посещает школу и находится на больничном.

«В принципе, я чувствую себя нормально, только пальцы сломаны. Было бы лучше, если везде видео удалили. Меня все узнают», — поделилась она.

Также школьница отметила, что хочет справедливого наказания для обидчиков, которые уже задержаны и находятся в СИЗО. Как выяснилось, пострадавшая воспитывается в многодетной семье. Знакомые характеризуют ее как спокойного и приятного человека.

«Я не видела, чтоб она употребляла наркотики или была под их воздействием. Не знаю вообще, курит ли она. Скорее всего, деньги нужны были», — рассказала подруга девушки.

Ранее стали известны ужасающие детали издевательств: помимо избиения, нападавшие использовали бутылки и дубины, выворачивали пальцы, били камнями и вырезали на спине жертвы букву «Ж» канцелярским ножом. Лицо девушки в результате пыток было обезображено. Старший брат школьницы, проживающий отдельно, заявил, что не в курсе произошедшего.

Расследование уголовного дела продолжается.

