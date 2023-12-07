Дело об убийстве в Подмосковье экс-депутата Рады передано в управление по расследованию особо важных дел

Дело об убийстве в Подмосковье экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы передано в управление по расследованию особо важных дел. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.

В ведомстве уточнили, что следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, изъяли смывы, две пистолетные гильзы и патроны. Также был осмотрен автомобиль убитого и его гостиничный номер, в котором он прожил последние несколько месяцев.

В СК добавили, что на теле погибшего обнаружили два пулевых огнестрельных ранения. Расследование продолжается. Назначен ряд экспертиз, в том числе физико-химическая и баллистическая судебная.

Накануне неизвестный несколько раз выстрелил в экс-депутата, который прогуливался по территории парка, прилегающего к коттеджному поселку под Одинцово. Кива скончался на месте.