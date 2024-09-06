Дело против экс-командующего 58-й армией Попова передали в прокуратуру

Главное военное следственное управление Следственного комитета России завершило расследование уголовного дела касательно бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова и передало его в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Об этом сообщил ТАСС.

«Дело передано в прокуратуру. В случае утверждения обвинительного заключения оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказал адвокат Сергей Буйновский.

Буйновский подчеркнул, что причастность Попова к обвинениям в мошенничестве не была доказана.

«Мы считаем, что дело в отношении Попова должно быть прекращено или направлено на дополнительное расследование из-за неполноты предварительного расследования, так как версия о непричастности Попова к совершенным деяниям была не исследована», — сказал он.

По его словам, следствие отклонило все заявленные защитой ходатайства, в том числе о допросе как начальников Попова, так и его сослуживцев, которые смогли бы подтвердить его невиновность.

Ранее военный суд ограничил генерал-майора Попова в сроках ознакомления с делом до 3 сентября. Адвокат это решение обжаловал, но жалоба не была рассмотрена.

Попову вменяется особо крупное мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ст. 159 УК РФ), и служебный подлог (ст. 292 УК РФ). Вину он категорически отвергает.

Ранее сообщалось, что по решению суда генерал Попов должен изучить свое дело до 3 сентября.