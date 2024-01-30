Дело возбудили по факту смертельного ДТП на пункте оплаты проезда на трассе в Подмосковье
Фото: [пресс-служба прокуратуры МО]
Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП на трассе «Беларусь» в Одинцовском округе. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.
Авария случилась накануне днем на пункте оплаты проезда на сорок пятом километре трассы М-1. Водитель грузового автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с легковой иномаркой.
Водитель легковушки скончался на месте, пассажирка получила множество травм различной степени тяжести. Женщину доставили в больницу.
Ход и результаты расследования дела взяла на контроль Одинцовская городская прокуратура.