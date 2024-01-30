Смертельное ДТП с грузовиком и легковушкой произошло на трассе в Одинцовском округе

Страшная авария произошла в Одинцовском округе Подмосковья. Там грузовик протаранил легковушку.

ДТП случилось накануне на сорок шестом километре трассы «Беларусь». Водитель большегруза «Ман» выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, передает РИА Новости.

По данным ведомства, в результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель легкового автомобиля, пассажир доставлен в больницу с различными травмами.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, водитель грузовика не справился с управлением на пункте оплаты и на полной скорости вылетел на встречную полосу.

Ранее сообщалось, что на трассе под Дмитровом столкнулось сразу несколько автомобилей.