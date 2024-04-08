Дело возбудили после нападения женщины с ножом на соседку в лифте подмосковной многоэтажки

Подмосковные полицейские возбудили уголовное дело по факту конфликта между двумя женщинами в Сергиевом Посаде, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел в одной из многоэтажек на Владимирской улице. В ходе конфликта одна из женщин ударила другую ножом, а затем нанесла ранение и себе. Пострадавших госпитализировали.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По данным СМИ, конфликт между женщинами случился из-за того, что одна из них не хотела ехать со своей соседкой в лифте.