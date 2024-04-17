Дело возбудили против мошенников, убедивших жительницу Подмосковья взять кредит на 1,5 млн рублей

Уголовное дело возбудили в Подмосковье в отношении мошенников, которые убедили местную жительницу взять кредит в размере 1,5 миллиона рублей, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

В полицию обратилась мать потерпевшей, она рассказала, что ее 38-летняя дочь не выходит на связь. Спустя время оперативники обнаружили пропавшую женщину в отделении одного из банков в Химках. Выяснилось, что туда она обратилась за получением кредита.

По предварительным данным, женщине поступил звонок от неизвестного. Злоумышленник представился сотрудником спецслужб и убедил ее взять кредит, а затем перевести деньги на его счет.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают всех причастных к совершению данного преступления.

Ранее сообщалось, что в Московской области возбудили уголовное дело после того, как воспитатели частного детского сада забыли ребенка на прогулке.