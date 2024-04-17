Дело возбудили в Подмосковье после того, как воспитатели детсада забыли ребенка на прогулке

В Красногорске возбудили уголовное дело после того, как воспитатели частного детского сада забыли ребенка на прогулке, сообщила в своих соцсетях Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Все произошло еще в марте. Ребенка вернули в детский сад очевидцы, которые заметили, как маленькая девочка пытается сама перейти дорогу.

После этого мама ребенка обратилась за помощью к детскому омбудсмену. По просьбе Ксении Мишоновой городская прокуратура провела проверку, в результате которой и было возбуждено дело.

Ранее сообщалось, что в Московской области госпитализировали 1,5-месячного младенца с множественными переломами и ушибами.