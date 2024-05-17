Дело возбудили в Домодедово из-за хостела, постояльцы которого избивают местных жителей

В Домодедово возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц, повлекшей нарушение прав местных жителей, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Поводом стал видеоролик, размещенный в соцсетях и СМИ. Очевидцы рассказали, что в микрорайоне Барыбино есть нелегальных хостел, постояльцы которого регулярно нарушают общественный порядок и избивают жителей соседнего дома.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Мытищах задержали дворника, который угрожал прохожим предметом, похожим на пистолет.