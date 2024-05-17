В Мытищах дворник угрожал прохожим предметом, похожим на пистолет

Безопасность
t.me/zamkadye_new

Фото: [t.me/zamkadye_new]

В подмосковных Мытищах сотрудники Росгвардии задержали дворника, который угрожал прохожим предметом, похожим на пистолет, сообщает Regions.

Инцидент произошел на улице Сукромке. По словам очевидцев, мужчина направлял «оружие» на людей и высказывал в их адрес угрозы.

Настоящий это был пистолет или муляж выяснят сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в Балашихе мужчина в упор расстрелял приятеля в ходе ссоры.

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