В Мытищах дворник угрожал прохожим предметом, похожим на пистолет
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В подмосковных Мытищах сотрудники Росгвардии задержали дворника, который угрожал прохожим предметом, похожим на пистолет, сообщает Regions.
Инцидент произошел на улице Сукромке. По словам очевидцев, мужчина направлял «оружие» на людей и высказывал в их адрес угрозы.
Настоящий это был пистолет или муляж выяснят сотрудники правоохранительных органов.
Ранее сообщалось, что в Балашихе мужчина в упор расстрелял приятеля в ходе ссоры.