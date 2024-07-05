Дело возбудили в Мытищах по факту избиения местного жителя во дворе дома из-за замечания

Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения жителя Мытищ двумя мужчинами, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Все произошло на днях во дворе жилого дома. Потерпевший сделал замечание детям двух иностранных граждан. Несовершеннолетние, по данным СМИ, играли на парковке, задевая чужие автомобили.

В настоящее время устанавливаются все участники и обстоятельства конфликта, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Одинцово возбудили дело по факту взрыва баллона с газом в ларьке, где продавали шаурму.