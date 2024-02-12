Дело возбудили в Подмосковье по факту гибели в пожаре мужчины и его шестилетнего сына

Следователи возбудили уголовное дело после гибели 43-летнего мужчины и его шестилетнего сына в результате пожара в частном доме в деревне Тимонино под Наро-Фоминском.

ЧП произошло в субботу. Тела мужчины и ребенка были обнаружены после ликвидации возгорания. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправная печь, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и провели допросы. Назначен ряд экспертиз, в том числе генетическая.

Ранее сообщалось, что в Истре сгорел частный двухэтажный жилой дом, пока его хозяйка была в больнице.