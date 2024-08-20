Дело возбудили в Подмосковье после гибели двух человек при столкновении фуры и иномарки

Безопасность
t.me/gumvd50

Фото: [t.me/gumvd50]

По факту смертельного ДТП в подмосковных Луховицах возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Авария случилась в субботу на сто тридцатом километре трассы «Урал». Там столкнулись грузовик и иномарка. Пассажиры легковушки погибли на месте.

Ранее сообщалось, что пять человек пострадали при столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля в Ступино.

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