Организованная группа украинских диверсантов совершила подрыв аммиакопровода «Тольятти-Одесса», расположенного недалеко от села Масютовка Харьковской области. Такой информацией поделилось российское Министерство обороны.

В сообщении ведомства отмечается, что среди мирного населения есть пострадавшие, которым уже оказана вся необходимая помощь.

По мнению профессора Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Артемия Рожнова, мотивация подрыва аммиакопровода заключается в отравлении военнослужащих и гражданских лиц, находящихся в зоне поражения.

«Политические цели, которые преследует Украина, – очередное лживое обвинение России в осуществлении террористической деятельности в целях еще большей демонизации нашей страны на мировой арене и выбивания из западных спонсоров Украины еще больших денег и вооружения для борьбы с Россией», – поделился Рожнов в беседе с корреспондентом «Подмосковье сегодня».

Еще одна цель, по его словам, – это срыв возможной сделки, связанной с экспортом российского аммиака по аммиакопроводу «Тольятти-Одесса», которую пытаются реализовать наши власти.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что семь человек исчезли после потопа из-за ЧП на Каховской ГЭС.