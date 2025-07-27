Деньги за смерть: кураторы перевели 135 тыс. рублей исполнителям теракта в «Крокусе»

Следствие раскрыло шокирующие детали финансирования террористов, устроивших кровавую бойню в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. Как стало известно ТАСС, четверо исполнителей получили от своих кураторов 135 тыс. рублей.

Речь идет о Мухаммадсобире Файзове*, Далерджоне Мирзоеве*, Саидакрами Рачабализоде* и Шамсидине Фаридуни*, которые совершили страшное преступление. Отмечается, что деньги на счет одного из исполнителей — Фаридуни, были перечислены в день теракта, 22 марта 2024 года.

В материалах делах отмечается, что перевод был осуществлен со счета неустановленного участника преступной организации Юсуфзоды Я. Д. Эти средства должны были помочь преступникам покинуть территорию России сразу после совершения теракта.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 марта. Трагедия унесла жизни 149 человек. Это преступление стало одним из самых кровавых в истории России. После совершения теракта исполнители попытались покинуть РФ через Брянскую область, однако были задержаны и доставлены в Москву.

В ходе расследования были найдены и другие соучастники преступления. Следствие считает, что все они входили в структурное подразделение «Исламского государства»** — «Вилаят Хорасан»**.

Ранее РИА Новости раскрыло шокирующие детали дела о теракте в «Крокус Сити Холле».

*Росфинмониторингом внесены в список экстремистов и террористов;

**признаны террористическими организациями и запрещены в РФ.