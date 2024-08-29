Депутат Слуцкий предложил обязать мигрантов сдавать практический экзамен для работы в такси

По словам депутата нижней палаты парламента Леонида Слуцкого, нельзя доверять жизни граждан РФ плохо подготовленным таксистам. Об этом сообщило NEWS.ru.

Он уточнил, что депутатами фракции ЛДПР предложено обязать иностранцев сдавать практический экзамен по вождению для получения водительского удостоверения категории B для работы в легковом такси. Так, по ст. 25 ч. 18.3 Закона РФ «О безопасности дорожного движения», мигрантам, желающим работать в сфере пассажирских перевозок, достаточно сдать теоретическую часть экзамена, а навыки вождения подтверждаются на основании имеющихся нацправ.

По мнению парламентария, каждый второй таксист в нашей стране является мигрантом, прежде всего в крупных городах. При этом число ДТП с летальным исходом по вине мигрантов за год увеличилось почти на четверть, свыше двух тысяч аварий произошли в крупных городах.

Он подчеркнул, что полноценный экзамен с теоретической и практической частями исправит ситуацию,которым предлагается обязать иностранных граждан, уже получивших российские права категории B и работающих в такси, сдать практический экзамен в срок до 1 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что в России в 2025 году заработает реестр контролируемых лиц для мигрантов.