Депутат Бессараб пояснила, почему России не нужны преступники с приобретенным гражданством

По словам члена Комитета нижней палаты парламента по труду, соцполитике и делам ветеранов Светланы Бессраб, нашей стране не нужны преступники с приобретенным гражданством. Об этом сообщило NEWS.ru.

Она добавила, что в настоящее время лишить мигрантов гражданства РФ можно за призывы к экстремизму, торговлю наркотиками и нарушение закона в части половой неприкосновенности.

По мнению парламентария,важно разобраться в нововведениях. Так, ранее Следственный комитет РФ также предложил лишать гражданства за любые виды тяжких преступлений.

Ранее депутаты Госдумы предложили запретить трудовым мигрантам перевозить в Россию семьи.