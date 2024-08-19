Депутаты ГД предложили запретить трудовым мигрантам перевозить в Россию семьи

Депутаты от ЛДПР во главе с лидером Леонидом Слуцким собираются внести в Госдуму законопроект, запрещающий трудовым мигрантам без российского гражданства перевозить в РФ свои семьи, сообщило РИА Новости.

Парламентарии подчеркнули, что запрет коснется низкоквалифицированных специалистов, которые работают в России по трудовому договору или патенту и не имеют российского гражданства. Такие иностранные граждане по истечении срока контракта должны возвращаться на родину, где их ждет семья.

Слуцкий пояснил, что мигранты, приезжающие семьями, живут компактными анклавами по своим внутренним законам, что зачастую приводит к конфликтам с российскими гражданами и правонарушениям.

В партии отметили, что на данный момент у семей мигрантов нет никаких ограничений для переезда в Россию вслед за работающими кормильцами. Однако новый закон предполагает ряд условий, только при соблюдении которых жены и дети трудоустроенных в РФ иностранных граждан смогут получить разрешение на въезд в страну.

Ранее сообщалось, что в России отмечается рост зарплат мигрантов в производственной сфере.