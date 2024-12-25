Депутат Бессараб заявила, что Москва поможет выжившим при крушении самолета в Актау

По словам члена Комитета нижней палаты парламента по труду, соцполитике и делам ветеранам Светланы Бессараб, Россия окажет помощь выжившим при крушении самолета в Актау. Об этом сообщает NEWS.ru.

Она добавила, что это большая трагедия, прежде всего для семей погибших и пострадавших.

По мнению парламентария, годы, которые предшествовали трагедии в Казахстане, продемонстрировали готовность МИД России оказывать любое содействие гражданам РФ. Во время пандемии, когда были закрыты практически все аэропорты, граждан РФ привозили на родину спецбортами.

Ранее эксперт рассказал, как повысить шансы на выживание при крушении самолета.