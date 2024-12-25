Эксперт рассказал, как повысить шансы на выживание при крушении самолета

Авиаэксперт Александр Романов в беседе с RT объяснил, какие пассажиры имеют больше шансов на выживание при крушении воздушного судна.

По словам эксперта, сославшегося на мировую статистику, спасаются при авиакатастрофах чаще пассажиры из хвостовой части. Если посадка осуществляется с большим креном и скольжением, еще и со взрывом, то в большинстве случаев судно разваливается пополам и по инерции задняя часть отваливается практически в целости. По этой причине шансов на выживание больше у тех, кто занимает самые дальние места в хвосте.

Напомним, что 25 декабря у Актау в Казахстане рухнул самолет Azerbaijan Airlines. По последним данным, удалось выжить 32 людям из 69-ти. Многие летели на праздники к семьям.

Ранее один из выживших показал обстановку на месте ЧП в поле близ Актау сразу, как выбрался из развалившегося самолета.