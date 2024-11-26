Депутат Брянской облдумы Иванов определил способ максимально защитить РПЦ от фейков

По словам депутата Брянской областной думы Михаила Иванова, фейки о Российской православной церкви необходимо приравнять ко лжи про российские войска. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он отметил, что фейковые заявления, которые сделаны якобы от лица представителей церкви, дезинформируют население и могут быть опасны. Так, во время пандемии коронавируса один из членов Московского патриархата высказался против использования имени Бога для отказа от вакцинации.

По мнению парламентария, ложных сообщений о церкви всегда было довольно много. Например, ранее в Сети опубликовали фейковое видео, на котором якобы патриарх Кирилл призывает покупать криптовалюту. Таким образом, аналогичные фейки не просто смешны, а вовсе наносят ущерб репутации церкви и вводят верующих в заблуждение.

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