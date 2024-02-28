Юрист Соловьев рассказал, как накажут звезд-беглецов за распространение фейков о ВС РФ

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин недавно заявил, что покинувшие страну знаменитости по закону ответят за дискредитацию армии. Заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с RT прокомментировал ситуацию.

Юрист напомнил, что популярность имеет две стороны медали. Публичные и известные люди, говоря что хотят, делают высказывания доступным для неограниченного круга лиц. То есть, это перестает быть личным делом звезды.

Известно, что некоторые уехавшие артисты не слишком осторожничают в словах об актуальных событиях. Соловьев предполагает, что беглецов накажут по ст. 280.3 УК России, в которой предусмотрена ответственность за публичные действия, направленные на дискредитацию российской армии. Серьезные последствия им могут светить, если они вернутся в РФ.

«За указанные противоправные действия — неважно, совершены они на территории России или за ее пределами, — наступает ответственность в виде штрафа в размере от 100 до 300 тыс. рублей, либо принудительными работами на срок до 3 лет, либо арестом на срок от 4 до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 5 лет», — объяснил Соловьёв.

Однако многое будет зависеть, есть ли в разбирательствах отягчающие и смягчающие обстоятельства. Однако юрист согласился со словами Бастрыкина.

Ранее сообщалось, что российским знаменитостям рекомендовали не соваться в политику.