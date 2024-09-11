Депутат Бурматов назвал способы существующего наказания малолетних живодеров

Текущее законодательство не дает возможности эффективно наказывать родителей подростков, нарушающих закон. Максимальное наказание — штраф 500 рублей по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Однако, по словам заместителя председателя Комитета нижней палаты парламента по экологии Владимира Бурматова, подобная практика уже применяется. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

Так, он напомнил, живодерка-подросток из Челябинска, в 2023 году скинувшая собаку с 20-го этажа и разорвавшая котенка живьем, была помещена на принудительное лечение, поскольку родители ею не занимались. Также подключены к действиям полиция и прокуратура в случае иркутских живодеров.

По мнению парламентария, в прошлом году были приняты поправки в КоАП РФ, благодаря которым теперь имеется возможность работы с органами. Однако в подобных случаях важна правоприменительная практика и информированность населения. Так, проблема заключается в том, что, если живодер хотя бы раз ушел от ответственности и не получает по заслугам, у него дальше начинаются рецидивы. Поэтому подобные вещи нельзя спускать на тормоза.

Ранее юрист Александр Хаминский заявил, что ответственность за детей-живодеров должны нести их родители.