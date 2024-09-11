Юрист Хаминский считает, что ответственность за детей-живодеров должны нести их родители

Очередной, заставляющий вздрогнуть, случай, произошел в Иркутской области. Двое подростков с особой жестокостью убили маленькую собачку, а затем пугали трупом животного соседскую девочку. Юрист Александр Хаминский рассказал, что нужно предпринять, чтобы прекратить волну издевательств над животными. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

По его словам, все это могло бы показаться сценарием для третьесортного фильма ужасов, если бы не было описанием реальных событий, снятым на видео участниками мерзкого действа. При этом на малолетних не распространяется ни административная, ни уголовная ответственность, несмотря на то что здесь имеют место два уголовно наказуемых деяния: жестокое обращение с животным в отношении собаки и хулиганство в отношении девочки, за что грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти и семи лет соответственно. Однако при нынешнем законодательстве можно только назначить штраф в размере 500 рублей за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей согласно ст. 5.35 КоАП РФ.

Юрист отметил, что без донастройки ряда положений административного, уголовного и семейного кодексов проблему детского и подросткового живодерства не решить. Уголовное дело по ст. 245 УК РФ должно возбуждаться по факту совершения преступления и расследоваться в полном объеме. Поэтому в данном случае необходимо привлекать родителей к административной ответственности, но уже по новому составу. Так, ст. 5.35 КоАП РФ нужно дополнить нормой, по которой можно назначать огромные штрафы для родителей, чьи дети совершают уголовно-наказуемые деяния, внести в Семейный кодекс РФ новые основания для лишения родительских прав.

Ранее депутат Владимир Бурматов призвал лишить свободы живодера из Люберец.