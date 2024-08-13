За что у дачника могут отобрать участок: объяснение юриста

Несмотря на то, что земельные участки дачников являются их собственностью, есть ситуации, в которых территории могут быть изъяты государством. Подробнее о причинах таких мер интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал юрист Юрий Капштык.

По его словам, изъятие участка у дачников проводится крайне редко, потому что территория все же является их собственностью. Тем более, если человек исправно платит налоги. Однако иногда участок все-таки могут изъять по ряду причин.

Нецелевое использование

Так, отметил Капштык, участок может быть передан в государственную собственность, если он используется не по назначению.

«Во-первых, на нем может располагаться какое-либо производство. Это может быть что-то вредное или шумное», — пояснил юрист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Во-вторых, продолжил он, если участок дачный, необходимо выяснить, является ли собственник членом местного объединения дачников, которое разрабатывает и следит за правилами ведения садоводства. От этого зависит категория разрешенного использования земли.

«Если категория — огородничество, то участок выделен исключительно для посадки и сбора урожая. Если садово-огороднический, то уже возможно возведение жилого строения», — пояснил Капштык.

Участок заброшен

Причиной для изъятия участка у собственника также может стать его неухоженность, добавил эксперт.

«Сейчас действует система штрафов для участков, которые являются заброшенными и никак не обслуживаются. Штрафы достаточно значительные», — отметил юрист.

Так, к неухоженным участкам относятся территории, которые никак не обрабатываются, зарастают борщевиком и могут грозить экологической катастрофой как для региона, так и для соседей.

«В данном случае действительно может быть возможно лишение права собственности», — заявил Капштык.

Изменен вид использования

Последней причиной для изъятия участка может стать изменение вида разрешенного использования.

«Например, если по плану развития района земля войдет в территорию развивающегося городского массива или застройки, то власти выкупят этот участок за соответствующую стоимость», — объяснил юрист.

Кроме того, территория может находиться на пути прокладки каких-либо железнодорожных или автомобильных дорог.

«В таком случае участок также могут изъять. А в иных случаях подобная мера не может быть применена. Этому способствует и Конституция, и Гражданский, и Земельный кодексы», — заключил Капштык.

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