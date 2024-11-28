Депутат Чаплин пояснил значение нового закона РФ об ужесточении ответственности для коллекторов

Госдума в третьем окончательном чтении приняла законопроект об ужесточении в КоАП РФ ответственности для коллекторов. По словам члена Комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам Никиты Чаплина, в законопроекте был расширен перечень нарушений, за которые предусмотрена ответственность при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности коллекторами. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что введение конкретных штрафов за незаконное применение наименования «профессиональная коллекторская организация» даст возможность контролировать деятельность организаций и исключить злоупотребления со стороны недобросовестных участников. Кроме того, усилится контроль за соблюдением норм и предотвращением ситуации, когда организации нарушают установленные правила коммуникации.

По мнению парламентария, введение крупных штрафов и возможность дисквалификации для должностных лиц и юрлиц создают мощный стимул для соблюдения норм и этического подхода к возврату долгов.

Ранее сообщалось, что судебные приставы начали масштабную проверку коллекторов.