РБК: судебные приставы начали масштабную проверку коллекторов

В октябре ФССП начала обширную проверку юридических лиц, занимающихся взысканием задолженностей у граждан, включая коллекторские агентства, банковские учреждения и микрофинансовые организации. Четыре источника на рынке взыскания сообщили РБК, что надзорные мероприятия становятся наиболее серьезными и жесткими за последние два-три года.

Действия приставов инициированы по поручению вице-премьера Дмитрия Григоренко, которое было выдано 10 октября 2024 года. В документе указано, что ФССП должна осуществить «внеплановые выездные проверки» коллекторов до 10 декабря с целью контроля за соблюдением закона «О взыскании» (230-ФЗ).

В аппарате правительства подтвердили информацию о поручении и его содержании. Также представитель ФССП сообщил, что территориальные органы службы проверяют статус коллекторских компаний, банков и МФО в соответствии с указаниями зампреда правительства. Однако детали и результаты проводимых проверок в ФССП не раскрыли.

Согласно одному из источников, приоритетом для приставов являются компании, находящиеся в «красном списке» ФССП на основании жалоб. Служба ведет реестр профессиональных коллекторов с 2017 года.

Ранее сообщалось, что военнослужащий из Воронежской области дал отпор беспокоящим его коллекторам.