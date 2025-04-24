Депутат Федоров раскрыл принципы работы программы страхования жилья при ЧС

Механизм возмещения ущерба жилью жителей нашей страны с применением добровольного страхования решили усовершенствовать. Добровольное страхование жилья от ЧС появилось еще в августе 2019 года. Член комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам Евгений Федоров пояснил, каким образом станет работать программа страхования жилья при ЧС. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, подобное страхование нужно, поскольку регулярно средства из бюджета направляются на такого рода решения проблемной ситуации. Государство готово страховать свои объекты – школы, больницы, инфраструктуру. В отношении частного сектора, многоквартирных домов имеется большая проблема, поскольку люди не готовы видеть в платежках такого рода расходы. Таким образом, решение вопроса уперлось в готовность людей более или менее массово использовать указанный инструмент.

Парламентарий отметил, что, несмотря на то что жители РФ не готовы массово заключать договоры страхования жилья от случаев чрезвычайных ситуаций, государство готово частично компенсировать расходы граждан, сделать тариф более доступным за счет госдотаций.

Ранее страховщик Юргенс перечислил регионы РФ, где населению следует застраховать жилье от стихийных бедствий.