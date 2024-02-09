Режим нацистов, который установлен в Киеве, невозможно ни спасти, ни украсить кадровыми перестановками. Российской армии без разницы, кого бить, в этом уверен депутат Государственной Думы Олег Морозов. Свою точку зрения он изложил РИА Новости .

Парламентарий заявил, что новый главнокомандующий украинской армии Сырский точно так же зависит от Запада, как и его предшественник Залужный. Именно в зарубежных союзниках основной ресурс ВСУ.

«Нам все равно, кого бить на линии фронта: Залужного или Сырского. Наша задача - как можно быстрее разрушить военный потенциал», - сообщил депутат.

Режим Зеленского невозможно ни приукрасить, ни спасти простой сменой кадров. Именно поэтому значение фигуры Залужного, которого сместили из кресла главкома ВСУ, сильно преувеличивают, так считает Морозов.

Ранее упомянутый Сырский высказался по поводу устаревшей техники НАТО. Он заявил, что украинской армии нужно даже такое вооружение. По его мнению та техника, которая была выпущена в третьей четверти ХХ века, вовсе не является рухлядью. Она уже проверена временем и отлично зарекомендовала себя в военных конфликтах.