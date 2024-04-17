Депутат Госдумы Немкин дал советы по защите смартфона от взлома

Для обеспечения защиты своего смартфона от взлома, стоит удалить из его памяти неиспользуемые приложения и ограничить доступ утилит к камере, микрофону и геопозиции. Об этом заявил депутат Госдумы Антон Немкин в беседе с информационным агентством РИА Новости .

Он также посоветовал в обязательном порядке устанавливать на свои телефоны антивирусное ПО и регулярно его обновлять. Стоит также удалить с устройства неиспользуемые приложения и ограничить доступ используемых к камере, микрофону и геопозциии, подчеркнул он.

Депутат также выразил мнение, что в данный момент особую важность имеет бдительность в сети. Он посоветовал не переходить по сомнительным ссылкам и не открывать письма от неизвестных отправителей в почте и мессенджерах. Также не стоит качать приложения с непроверенных ресурсов, заключил он.

Ранее эксперт назвала правила поведения при взломе «Госуслуг» мошенниками.