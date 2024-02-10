Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов привычно врет, когда утверждает, что на борту сбитого украинцами самолета Ил-76 не было никаких пленных. В этом уверен Константин Затулин, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по делам СНГ. Его слова привело РИА Новости .

Алексей Данилов ранее заявил, что на борту сбитого Ил-76 не было никаких украинских военнопленных. Он высказался об этом через сутки после того, как пресса в США сообщила, что самолет был уничтожен американской ракетой Patriot. Затулин высказался по поводу слабой информированности секретаря украинского Совбеза. Он указал, что очень сложно что-то увидеть, сидя глубоко в бункере. Российская сторона предоставляла фото обломков самолета, а также останков человеческих тел.

«Были продемонстрированы документы и части тел с характерными татуировками. Поэтому господин Данилов банально врет, что с ним случается не в первый раз», - сообщил Затулин.

Парламентарий подчеркнул, что вранье – часть профессии Данилова. К его словам невозможно относиться без смеха. Единственно в чем тот постоянен – это в своей русофобии.

Ранее Затулин назвал причины отставки главнокомандующего украинской армии Валерия Залужного. Основная из них – это слишком большая популярность генерала среди жителей Украины. Залужный стал составлять конкуренцию Зеленскому, и поэтому покинул свой пост.