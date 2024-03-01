Попытка ударить по российской территории может отозваться падением Бранденбургских ворот. Такое заявление сделал Алексей Журавлев, заместитель руководителя комитета Государственной Думы по обороне. Его слова привели РИА Новости .

У Маргариты Симоньян появилась аудиозапись беседы между высокопоставленными офицерами бундесвера. Они продумывали вопрос удара по Крымскому мосту, чтобы подозрение в атаке не пало на армию ФРГ. Журавлев заявил, что подобные вещи чреваты для немецких военных. Они хотят стать достойными наследниками Гитлера, и получат эффективный ответ.

«Попытки взорвать Крымский мост могут отозваться падением Бранденбургских ворот в Берлине», - предупредил парламентарий.

Он добавил, что наличия немецких танков и инструкторов у украинских военных уже хватает, чтобы привлечь представителей бундесвера к суду. Он также отметил желание немцев влезть в конфликт, но таким образом, чтобы никто не знал об этом.

Ранее глава думского комитета по обороне Картаполов предупредил НАТО, что его может постигнуть участь Украины. Его судьба будет плачевной все то время, пока в нем заправляют Соединенные Штаты.