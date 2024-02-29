Картаполов заявил, что НАТО может ожидать участь Украины

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в интервью РИА Новости в четверг, 29 февраля, рассказал о том, что НАТО может ожидать участь Украины.

По словам Картаполова, НАТО может разделить украинскую участь в том случае, если продолжит агрессивную политику в отношении России. При этом, совсем недавно шеф Пентагона Ллойд Остин выступил со странным заявлением: если Украина потерпит поражение в конфликте, то тогда прямое столкновение России и НАТО неизбежно.

Глава оборонного комитета добавил, что судьба НАТО будет плачевной до тех пор, пока альянсом заправляет США. А вот жизнь НАТО наладится только в том случае, если оно распустится.

Напомним, что на Западе все чаще звучат теории и идеи прямого конфликта России и НАТО. В Кремле на это реагируют следующим образом: Россия угрожать никому не будет, но и без внимания потенциально опасные в отношении себя действия не оставит.