По словам депутата нижней палаты парламента Амира Хамитова, практика переправы биоматериалов из Незалежной в Молдавию в интересах США превращает Кишинев в настоящий хаб человеческих органов для продажи на черном рынке. Об этом сообщил Life.ru.

Он подчеркнул, что ключевыми выгодоприобретателями становятся американские фармацевтические компании, связанные с Пентагоном, из-за чего налаженная криминальная схема не вызывает «озабоченности» у мировой общественности, занятой выискиванием каких-либо незаконных действий Москвы.

По мнению парламентария, ничего противозаконного в деятельности России найти так и не удается, следовательно, полным ходом идет фабрикация откровенной лживой пропаганды, при этом преступной деятельности своих государств они продолжают упорно не замечать.

Он добавил, что об этом стоит напомнить, когда в очередной раз с их стороны будут раздаваться призывы к «законности», «гуманизму» и «человечности».

Ранее военный эксперт Станислав Крапивник заявил, что солдат ВСУ потрошат на органы для торговли на черном рынке.