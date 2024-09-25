Депутат Хинштейн выразил надежду, что Telegram станет раскрывать преступников российским силовикам
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По словам депутата нижней палаты парламента Александра Хинштейна, практика мессенджера Telegram по сотрудничеству с правоохранительными органами, о которой накануне заявил Павел Дуров, должна распространяться не только на Францию, а также и на все страны, включая Россию. Об этом сообщает Life.ru.
Он добавил, что если в итоге подобной работы исчезнут условная порнография, продажа вооружения, наркотиков и прочих очевидно криминальных вещей, то от этого все только выиграют.
По мнению парламентария, отечественное законодательство обязывает платформы раскрывать данные преступников.
Ранее Павел Дуров назвал условие передачи IP-адресов и номеров пользователей Telegram.